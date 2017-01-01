Гройсман побачив у роботі Антимонопольного комітету загрозу нацбезпеці

Діяльність АМКУ щодо блокування публічних тендерів в країні несе жорсткі ознаки корупційності, заявив Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає роботу Антимонопольного комітету неефективною. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному саміті мерів у Києві. «Питання до Антимонопольного комітету стоїть в окремій частині, тому що Антимонопольний комітет - це незалежний конституційний орган, який не підпорядкований уряду. Я вкрай



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Діяльність АМКУ щодо блокування публічних тендерів в країні несе жорсткі ознаки корупційності, заявив Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає роботу Антимонопольного комітету неефективною. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному саміті мерів у Києві.

«Питання до Антимонопольного комітету стоїть в окремій частині, тому що Антимонопольний комітет - це незалежний конституційний орган, який не підпорядкований уряду. Я вкрай стурбований неефективністю роботи Антимонопольного комітету, більше того, я вважаю, що їхня діяльність щодо блокування публічних тендерів в країні несе жорсткі ознаки корупційності і несе в собі загрози розвитку держави», - заявив Гройсман.

На його думку, питання роботи Антимонопольного комітету виходить на рівень національної безпеки.

«Я вважаю, що питання щодо Антимонопольного комітету виходить вже на питання національної безпеки, їхньої роботи, їхньої корупційності. Ми готуємо зараз зміни до законодавства, я переконаний, вони будуть підтримані президентом, і я б хотів, щоб всі ті, хто причетний до цієї корупції, вони понесли відповідальність перед законом», - заявив Гройсман.

Раніше Гройсман заявив, що Антимонопольний комітет має швидше реагувати на безпідставне підняття цін в Україні.

Джерело: Укрінформ