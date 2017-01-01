Гройсман поїхав з офіційним візитом до Грузії
- Вчора, 09:37
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Прем'єр України проведе переговори з президентом, прем'єром та головою парламенту ГрузіїПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».
Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.
Довідково:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».
Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.
Відносини України та Грузії носять характер стратегічного партнерства. Товарообіг між державами за підсумками 2016 року становить 456 млн дол, проте цей показник може бути збільшений вдвічі – до 1 млрд дол. Україна вітає сприяння уряду Грузії залученню українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів в Грузії і готова поглибити співпрацю в сфері розвитку транзитного потенціалу двох держав, передусім в рамках проекту «Новий Шовковий шлях».
Окремий пункт порядку денного співробітництва Києва та Тбілісі – продовження політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності на двосторонньому рівні і на майданчиках міжнародних організацій, а також зближення з ЄС і НАТО