Гройсман поїхав з офіційним візитом до Грузії

Прем'єр України проведе переговори з президентом, прем'єром та головою парламенту Грузії

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр України проведе переговори з президентом, прем'єром та головою парламенту Грузії

Відносини України та Грузії носять характер стратегічного партнерства. Товарообіг між державами за підсумками 2016 року становить 456 млн дол, проте цей показник може бути збільшений вдвічі – до 1 млрд дол. Україна вітає сприяння уряду Грузії залученню українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів в Грузії і готова поглибити співпрацю в сфері розвитку транзитного потенціалу двох держав, передусім в рамках проекту «Новий Шовковий шлях». Окремий пункт порядку денного співробітництва Києва та Тбілісі – продовження політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності на двосторонньому рівні і на майданчиках міжнародних організацій, а також зближення з ЄС і НАТО

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».

Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.

Довідково :

Відносини України та Грузії носять характер стратегічного партнерства. Товарообіг між державами за підсумками 2016 року становить 456 млн дол, проте цей показник може бути збільшений вдвічі – до 1 млрд дол. Україна вітає сприяння уряду Грузії залученню українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів в Грузії і готова поглибити співпрацю в сфері розвитку транзитного потенціалу двох держав, передусім в рамках проекту «Новий Шовковий шлях».

Окремий пункт порядку денного співробітництва Києва та Тбілісі – продовження політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності на двосторонньому рівні і на майданчиках міжнародних організацій, а також зближення з ЄС і НАТО