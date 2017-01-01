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    Гройсман поїхав з офіційним візитом до Грузії

    Прем'єр України проведе переговори з президентом, прем'єром та головою парламенту Грузії
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі
    • Вчора, 09:37
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Прем'єр України проведе переговори з президентом, прем'єром та головою парламенту Грузії

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.
    Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».
    Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.
    Довідково:
    Відносини України та Грузії носять характер стратегічного партнерства. Товарообіг між державами за підсумками 2016 року становить 456 млн дол, проте цей показник може бути збільшений вдвічі – до 1 млрд дол. Україна вітає сприяння уряду Грузії залученню українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів в Грузії і готова поглибити співпрацю в сфері розвитку транзитного потенціалу двох держав, передусім в рамках проекту «Новий Шовковий шлях». Окремий пункт порядку денного співробітництва Києва та Тбілісі – продовження політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності на двосторонньому рівні і на майданчиках міжнародних організацій, а також зближення з ЄС і НАТО

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії.

    Як повідомляє прес-служба Кабміну, Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс – один шлях».

    Гройсман також відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії. 

    Довідково:

    Відносини України та Грузії носять характер стратегічного партнерства. Товарообіг між державами за підсумками 2016 року становить  456 млн дол, проте цей показник може бути збільшений вдвічі – до 1 млрд дол. Україна вітає сприяння уряду Грузії залученню українських компаній до  реалізації інфраструктурних проектів в Грузії і готова поглибити співпрацю в сфері розвитку транзитного потенціалу двох держав, передусім в рамках проекту «Новий Шовковий шлях».  

    Окремий пункт порядку денного співробітництва Києва та Тбілісі – продовження політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності на двосторонньому рівні і на майданчиках міжнародних організацій, а також зближення з ЄС і НАТО

    Володимир Гройсман Грузія
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