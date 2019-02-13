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    Гройсман повідав, як виросли зарплати сімейних лікарів

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    Глава уряду Володимир Гройсман&nbsp;під час свого робочого візиту у Коломиї, березень 2018 року&nbsp; - Гройсман повідав, як виросли зарплати сімейних лікарів
    Глава уряду Володимир Гройсман під час свого робочого візиту у Коломиї, березень 2018 року 
    Фото з відкритих джерел

    Деякі лікарі отримують 16-18 тисяч гривень на місяць, зазначив прем'єр-міністр України

    В результаті реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11 500 гривень, деякі отримують по 16-18 тисяч гривень на місяць і навіть більше. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує УНН в середу, 13 лютого. 

    За його словами, станом на липень сімейний лікар отримував 5600 грн на місяць за наявності 1450 договорів клієнтів, зараз - 11 460 грн. 

    «Це реальні люди, реальні цифри. У нас є лікарі, які отримують 18 тисяч і більше», - сказав прем'єр. 

    Гройсман зазначив, що таким чином держава стимулює лікарів краще обслуговувати пацієнтів і, відповідно, заробляти більше. 

    При цьому він додав, що зарплати медсестер зросли з 3-4 до 6-8 тисяч гривень на місяць.

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