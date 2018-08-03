Гройсман розказав, як різко зросли зарплати у лікарів



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За словами прем’єра, сімейний лікар «Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги» в липні отримав понад 16 тис. грн

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зарплати лікарів внаслідок медичної реформи значно зросли.

Про це він написав 3 серпня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Ми запустили кампанію з обрання лікаря на первинці, а відтак – дали медикам можливості суттєво збільшити свій дохід завдяки принципу «гроші ходять за пацієнтом». Звичайно, реформа охорони здоров'я, як і інші реформи, дають ефект не відразу. Але ми вже маємо перші результати», - написав прем’єр, навівши декілька прикладів по ряду областей.

Зокрема, за інформацією Гройсмана, на Одещині сімейний лікар КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» уклав декларації з 1795 пацієнтами.

«В червні її зарплата була трохи менше за 5,8 тис. грн, а в липні - понад 16 тис. грн. Це вдвічі більше за показник середньої зарплати по країні, між іншим», - зазначив прем’єр.

На Івано-Франківщині, як додав він, лікар-педіатр КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з 900 підписаними деклараціями «в червні отримувала 4750 грн, в липні - майже 8 тис грн».

«Донецька область, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради». Сімейний лікар підписав 1800 декларацій, і його дохід з 5450 грн в червні зріс до 10504 грн в липні», - повідомив Гройсман.