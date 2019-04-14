Гройсман розповів, чи братиме участь у парламентських виборах



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Володимир Гройсман Фото: Главком

Гройсман заявив, що ніколи не приховував, що збирається брати участь у парламентських виборах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що збирається взяти участь в наступних парламентських виборах, які відбудуться восени 2019 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Гройсмана, він ніколи не приховував, що збирається брати участь у парламентських виборах. Він додав, що готовий до виборів восени 2019 року.

«Я до виборів готовий... Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Вважаю, що ще дуже багато чого потрібно зробити», - заявив він.

Прем'єр зазначив, що період між президентськими та парламентськими виборами необхідно використати для зміни політичної системи.

«Між президентськими та парламентськими виборами є «вікно можливостей», які треба використати для того, щоб далі змінювати систему...Якщо ми змінили систему децентралізації, ми можемо почати закріплювати її у конституції ... Нам потрібно змінити виборчу систему - відкриті списки... Тоді ми більш якісних людей приведемо у систему центральної влади, в тому числі можливо й з місцевого самоврядування», - розповів він.

Крім того, Гройсман наголосив на необхідності зміни правоохоронної системи в Україні.

«Також нам потрібно змінити правоохоронну систему України, яка б не пригнічувала економіку та не «кошмарила» бізнес ... Якщо цього не відбудеться - ми станемо на ті ж граблі, на яких вже були не один раз», - підкреслив прем'єр.