Гройсман розповів, за ремонт якої дороги він візьметься у першу чергу

Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський є пріоритетним завданням на 2018 рік. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Twitter. «Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року»,



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Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський є пріоритетним завданням на 2018 рік.

Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Twitter.

«Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року», - зазначив Гройсман.

Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року. Від початку робіт усередині квітня здійснили фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування вирівнюючого шару. #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/Igvkqw0U6a — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 травня 2018 р.

За його словами, від початку робіт у середині квітня здійснили фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування вирівнюючого шару.

18 квітня уряд схвалив рішення щодо капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 347+200 - км 356+200 (Полтавська область).

У КМУ вважають, що це дасть змогу зменшити рівень аварійності, що приведе до покращення екологічного та санітарного стану навколишнього середовища, поліпшить транспортно-експлуатаційні характеристики та пропускну спроможність на ділянці національного транспортного коридору Європа-Азія.

Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) «Проект розвитку дорожньої галузі» при проведенні реконструкції міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Полтава-Харків.