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    Гройсман розповів, за ремонт якої дороги він візьметься у першу чергу

    Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку
    Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський є пріоритетним завданням на 2018 рік. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Twitter. «Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року»,
    • Сьогодні, 15:35
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    Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку

    Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський є пріоритетним завданням на 2018 рік.

    Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Twitter.

    «Ремонт на ділянці дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Це один з найбільш пріоритетних проектів цього року», - зазначив Гройсман.

    За його словами, від початку робіт у середині квітня здійснили фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування вирівнюючого шару.

    18 квітня уряд схвалив рішення щодо капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 347+200 - км 356+200 (Полтавська область).

    У КМУ вважають, що це дасть змогу зменшити рівень аварійності, що приведе до покращення екологічного та санітарного стану навколишнього середовища, поліпшить транспортно-експлуатаційні характеристики та пропускну спроможність на ділянці національного транспортного коридору Європа-Азія.

    Ремонт дороги здійснюватиметься у рамках реалізації спільного проекту Укравтодору та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) «Проект розвитку дорожньої галузі» при проведенні реконструкції міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Полтава-Харків.

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