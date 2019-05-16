Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки

З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

Фотографування викликало справжній ажіотаж. До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Гройсмана у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.