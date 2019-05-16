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    Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці (відео)

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    <p>До прем&rsquo;єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки</p> - Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці (відео)

    До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки

    З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою

    Прем’єр-міністр  Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

    З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

    Фотографування викликало справжній ажіотаж. До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки.

    Відповідне відео з’явилося на сторінці Гройсмана у соцмережі Facebook.

    Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці. 

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