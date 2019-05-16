Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці (відео)
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Розсилка
До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки
З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.
З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.
Фотографування викликало справжній ажіотаж. До прем’єра на Поштовій площі у Києві безперестанку підходили люди і робили з ним знімки.
Відповідне відео з’явилося на сторінці Гройсмана у соцмережі Facebook.
Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.