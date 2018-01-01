Гройсман запевняє, що валютних коливань не буде

Але потрібно готуватися до всього

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що він не бачить передумов для серйозних валютних коливань. На валютному ринку не очікується серйозний коливань курсу гривні. Про це він розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів. «У нас немає фіксованого курсу. Більший попит, менший попит - валюта коливається, так буде завжди.



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Але потрібно готуватися до всього

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що він не бачить передумов для серйозних валютних коливань.

На валютному ринку не очікується серйозний коливань курсу гривні. Про це він розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«У нас немає фіксованого курсу. Більший попит, менший попит - валюта коливається, так буде завжди. Ви пам'ятаєте, я кілька тижнів тому сказав, що гривня стабілізується, і гривня стабілізувалася, зміцнилася. Я не очікую ніяких серйозних коливань. Економіка розвивається, тому я вважаю, що наше завдання - тільки зміцнювати національну валюту», - заявив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Антимонопольному комітету з'ясувати ситуацію з цінами на пальне.

Джерело: УНІАН