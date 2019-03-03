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    Гройсман заявив, що Україна може видобувати більше власного газу

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    Гройсман назвав Україну енергетичною країною

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна може видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше.

    Про це Гройсман написав в Facebook.

    Гройсман назвав Україну енергетичною країною.

    «Я впевнений, що ми можемо видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Для нас абсолютно реально у майбутньому не залежати від будь-яких поставок газу з-за кордону«, - написав він.

    Він зазначив, що йде запровадження відкритих аукціонів та конкурсів.

    «Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини. Завдяки зміні системи роботи «Держгеонадр« можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу«, - зазначив Гройсман.

    За його словами, програмою теплих кредитів скористалися вже  близько півмільйона українських сімей.

    «Запускаємо Фонд енергоефективності, який надаватиме кошти на енергозберігаюче обладнання. Головна мета цієї енергетичної стратегії - забезпечити Україну власним газом та з часом стати країною-експортером«, - додав Гройсман.

    Володимир Гройсман Україна
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