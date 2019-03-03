Гройсман заявив, що Україна може видобувати більше власного газу



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Гройсман назвав Україну енергетичною країною

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна може видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше.

Про це Гройсман написав в Facebook.

Гройсман назвав Україну енергетичною країною.

«Я впевнений, що ми можемо видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Для нас абсолютно реально у майбутньому не залежати від будь-яких поставок газу з-за кордону«, - написав він.

Він зазначив, що йде запровадження відкритих аукціонів та конкурсів.

«Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини. Завдяки зміні системи роботи «Держгеонадр« можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу«, - зазначив Гройсман.

За його словами, програмою теплих кредитів скористалися вже близько півмільйона українських сімей.

«Запускаємо Фонд енергоефективності, який надаватиме кошти на енергозберігаюче обладнання. Головна мета цієї енергетичної стратегії - забезпечити Україну власним газом та з часом стати країною-експортером«, - додав Гройсман.