Гройсман зібрався на Міжнародний саміт мерів

У Києві відбудеться Міжнародний саміт мерів

У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьме участь у Міжнародному саміті мерів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Саміт мерів відбудеться у Києві в готелі «Хілтон». Нагадаємо, що з 2006 по 2014 рік Гройсман був міським головою Вінниці. Крім того, у 2010—2014 роки Гройсман обіймав посаду