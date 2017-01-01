Гройсман зібрався на Міжнародний саміт мерів
- Сьогодні, 08:25
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
У Києві відбудеться Міжнародний саміт мерів
У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьме участь у Міжнародному саміті мерів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Саміт мерів відбудеться у Києві в готелі «Хілтон».
Нагадаємо, що з 2006 по 2014 рік Гройсман був міським головою Вінниці.
Крім того, у 2010—2014 роки Гройсман обіймав посаду віце-президента Асоціації міст України з питань житлово-комунального господарства.