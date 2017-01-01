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    Гройсман зібрався на Міжнародний саміт мерів

    У Києві відбудеться Міжнародний саміт мерів
    У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьме участь у Міжнародному саміті мерів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Саміт мерів відбудеться у Києві в готелі «Хілтон». Нагадаємо, що з 2006 по 2014 рік Гройсман був міським головою Вінниці. Крім того, у 2010—2014 роки Гройсман обіймав посаду
    • Сьогодні, 08:25
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    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    У Києві відбудеться Міжнародний саміт мерів

    У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьме участь у Міжнародному саміті мерів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

    Саміт мерів відбудеться у Києві в готелі «Хілтон».

    Нагадаємо, що з 2006 по 2014 рік Гройсман був міським головою Вінниці.

    Крім того, у 2010—2014 роки Гройсман обіймав посаду віце-президента Асоціації міст України з питань житлово-комунального господарства.

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