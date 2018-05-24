Грузія звинуватила Росію в загибелі мирних жителів у 2008 році

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Фото: Reuters Російський бронетанковий автомобіль в Південній Осетії у 2008 році

Грузія у ЄСПЛ звинуватила Росію у військових злочинах, агресії і порушеннях прав людини у війні 2008 року

На слуханнях у Великій палаті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Грузія звинуватила Росію у військових злочинах, агресії і порушеннях прав людини у війні 2008 року

Про це повідомляє The Guardian.

«Уряд (Грузії – ред.) заявив, що є переконливі докази того, що російські бомби були скинуті на цивільні райони, що спричинило загибель і поранення невинних людей. Серед доказів – свідчення очевидців, супутникові знімки та відео, перехоплення телефонних розмов», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 2008 році російські війська у складі 30 тисяч солдатів увійшли на територію двох грузинських провінцій – Південної Осетії та Абхазії. Протягом п’яти днів російські літаки здійснили більше 100 нападів на грузинські об’єкти. До і після припинення вогню російські війська увійшли в етнічні грузинські села, закриваючи в’їзди і виїзди. Осетинські сили спалювали будинки і цілі населені пункти у Грузії.

За словами адвоката Бена Еммерсона, який представляє у суді інтереси Грузії, тому, хто не хотів залишати країну, погрожували смертю.

«Це не секрет, що Росія відкрито, а також на закритих засіданнях домагається вирішення справи на свою користь, при цьому погрожуючи вийти з Європейської конвенції і припинити фінансування суду», – заявив адвокат.

Очікується, що судді ухвалять вердикт протягом року.