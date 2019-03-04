Хлопчика, який зник біля Тернополя, знайшли мертвим у річці



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Чотирирічного хлопчика, який зник у Смиківцях, знайшли у річці

Медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося

Чотирирічного хлопчика, який зник сьогодні увечері у приміському селі, знайшли мертвим у річці біля Тернополя.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Зниклого у неділю, 3 березня, 4-річного хлопчика в селі Смиківці Тернопільського району знайшли у річці без свідомості», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося.

Подробиці трагедії у поліції поки що не коментують.

Як повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області, повідомлення про зниклу дитину надійшло на диспетчерський пульт близько 19:00 год. До пошукових робіт залучили 32 рятувальники, 35 поліцейських, близько 20-ти чоловік місцевого населення.

О 21:05 хлопчика знайшли в річці патрульні поліцейські. Малюк був ще живий. Медики упродовж 30-ти хвилин проводили реанімаційні заходи. Врятувати дитину не вдалося.