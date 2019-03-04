  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хлопчика, який зник біля Тернополя, знайшли мертвим у річці

    • Розсилка
    Чотирирічного хлопчика, який зник у Смиківцях, знайшли у річці - Хлопчика, який зник біля Тернополя, знайшли мертвим у річці
    Чотирирічного хлопчика, який зник у Смиківцях, знайшли у річці

    Медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося

    Чотирирічного хлопчика, який зник сьогодні увечері у приміському селі, знайшли мертвим у річці біля Тернополя.

    Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

    «Зниклого у неділю, 3 березня, 4-річного хлопчика в селі Смиківці Тернопільського району знайшли у річці без свідомості», - йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося.

    Подробиці трагедії у поліції поки що не коментують.

    Як повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області, повідомлення про зниклу дитину надійшло на диспетчерський пульт близько 19:00 год. До пошукових робіт залучили 32 рятувальники, 35 поліцейських, близько 20-ти чоловік місцевого населення.

    О 21:05 хлопчика знайшли в річці патрульні поліцейські. Малюк був ще живий. Медики упродовж 30-ти хвилин проводили реанімаційні заходи. Врятувати дитину не вдалося.

    ДСНС рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ