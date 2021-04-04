Хмельницька область мала б перебувати в «червоній» карантинній зоні – аналiтик

В Хмельницькій області на тлі зростання захворюваності зменшується кількість зайнятих ліжок

Позитивна статистика в регіоні може містити ознаки маніпуляцій

Хмельницька область відповідно до офіційних показників захворюваності на коронавірус, мала б перебувати у «червоній» карантинній зоні. Однак цього не відбувається через маніпуляції з цифрами статистики, припускає аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook.

Аналітик публікує графік пацієнтів на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом Covid-19, а так само число зайнятих ліжок з киснем.

«Чудеса почалися з 31 березня. Загальні зайняті ліжка з підозрою і підтвердженим діагнозом Covid-19 продовжують рости, а зайняті ліжка забезпечені киснем знижуються. Ось такий медичний парадокс. Пацієнтам не потрібен кисень. Вони госпіталізуються просто щоб отримати крапельницю чи таблетки», – пише Істребін і наводить статистику зайнятих ліжок і зайнятих ліжок із забезпеченням киснем.

31.03.2021 2198 1582

01.04.2021 2273 1499

02.04.2021 2369 1577

03.04.2021 2396 1538

04.04.2021 2426 1548

Таким чином 31 березня по 4 квітня загальна кількість зайнятих ліжок зросла на 228, а кількість зайнятих ліжок із забезпеченням киснем зменшилися на 36.

На думку аналітика, таким чином статистика підганяється під нормативи МОЗ, зя якими для введення «червоної» зони необхідні «завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків».

Автор допису звертає увагу, що 29 березня відсоток заповнених ліжок з киснем становив 65,8% , 30 березня – 66,2% , а 31 березня область з такою динамікою мала б переміститися до «червоної» карантинної зони.

«Але... 31 березня сталося чудо й додали 109 ліжок з киснем, а на наступний день сталося друге чудо і звільнилося 83 ліжка. У підсумку відсоток зайнятих ліжок з киснем склав 31 березня 64,4%, а 1 квітня – 60,8%», – пише Євген Істребін.

Також аналітик рекомендує МОЗ провести виїзну перевірку відповідності цифр статистики реальному стану справ у Хмельницькій області .

Нагадаємо, що раніше було названо очікуваний піковий період коронавірусних шпиталізацій у країні.