Хомчак доповів Зеленському про стан справ в ЗСУ



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Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи Фото: пресслужба президента України

З 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ

Президент Володимир Зеленський в середу, 26 червня, розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Зокрема, ці документи визначають стратегічні цілі, завдання, склад Збройних сил, інших складових сил оборони, які залучаються до оборони держави, їхню потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський заслухав доповідь начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у ЗСУ, перебігу їхнього реформування та шляхів вирішення проблемних питань.

При цьому Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи. «Особливу увагу звертаю на реформування управління ЗСУ», - заявив він.

Президент підкреслив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ. «Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови. Головним при цьому є гідне та стабільне грошове забезпечення, житлові умови та реалізація пакету соціальної підтримки військовослужбовця.

Також глава держави наголосив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.

«Збереження життя та здоров’я особового складу повинно стати головним пріоритетом роботи командирів усіх рівнів. А для цього доцільно надати командирам усіх рівнів максимальну ініціативу та повноваження в ухваленні рішень – із чіткою відповідальністю за результати їхнього виконання», – підкреслив Зеленський.

Президент звернув увагу Генштабу ЗСУ на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.

«Також глава держави ознайомився з роботою Центру оперативного управління та контролю Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ», - додали в пресслужбі.