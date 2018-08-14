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    «Хотіла зробити гарне фото». На Харківщині дівчина впала зі скелі

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    «Хотіла зробити гарне фото». На Харківщині дівчина впала зі скелі

    Військові правоохоронці на Харківщині врятували 13-річну дівчину

    На Харківщині, у Чугуєві, 13-річна дівчинка впала за скелі намагаючись зробити гарне фото. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    «Під час руху по заданому маршруту начальник патруля старший солдат Дмитро Пуртов раптом почув вигуки про порятунок з боку декількох дітей, які знаходилися поблизу глибокої кручі. Як з’ясувалося, їхня подруга Вікторія вирішила зробити фото поблизу небезпечного місця, оступилася і впала вниз.

    Військові з патруля відразу оточили місце падіння та відвели дітей якомога далі від небезпечного місця. Військовослужбовці самотужки дісталися низу кручі та знайшли дівчину, яка сильно пошкодилась та мала численні забої, а тому й не змогла сама пересуватися», - сказано у повідомлені.

    Дівчинку забрала швидка.

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    «Хотіла зробити гарне фото». На Харківщині дівчина впала зі скелі
    «Хотіла зробити гарне фото». На Харківщині дівчина впала зі скелі

    Як сказано у повідомленні, «за рішучість та людяність начальник Харківського зонального відділу ВСП у ЗС України полковник Олександр Леонченко своїм рішенням заохотив старшого солдата Дмитра Пуртова, солдатів Миколу Дем’яненка, Сергія Мартинця і Максима Кравченка, а також поставив їхні дії у приклад іншим військовослужбовцям підрозділу».

     

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