Хто кому позичив мільйон доларів? У справі «Димінський проти Насалика» використають детектор брехні



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Петро Димінський та Ігор Насалик

Колишнього топ-посадовця підозрюють у недекларуванні позики, отриманої від львівського бізнесмена Петра Димінського

Вищий антикорупційний суд призначив психологічну експертизу із застосуванням комп`ютерного поліграфа колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості Ігорю Насалику, якого НАБУ підозрює у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 16 жовтня.

Відповідне клопотання до суду направив адвокат ексчиновника Сергій Бойко. Задовольнивши це клопотання, антикорупційний суд доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції поставити питання під час дослідження з поліграфом: чи виявляються в Ігоря Насалика психофізіологічні реакції, які свідчать про те, що він отримав від Петра Димінського кошти в розмірі $1 млн 249 тис., відповідно до договору позики від 10 липня 2014 року?

Також суд попередив експертів про кримінальну відповідальність.

Ігор Насалик. Фото «Главком»

Крім цього, на початку жовтня адвокат Бойко через Вищий антикорупційний суд домагався проведення одночасного допиту Насалика і Димінського. Однак у ході судового засідання з’ясувалося, що наразі Димінський перебуває на території іншої держави, а тому такий допит потребує відповідних узгоджень з Міністерством закордонних справ України та Посольством України у Греції.

Більше того захисник Насалика повідомив, що його клієнт заперечує факт підписання будь-яких договорів з Димінським, і у час начебто їхнього укладання, перебував у Києві та Київській області, а не у Львові, на чому наголошує Димінський.

Натомість суд відмовився задовольняти скаргу, зазначивши, що ще у серпні детектив НАБУ відмовив адвокату експосадовця у проведення одночасного допиту.

Ще раніше, 8 червня 2018 року експерт з’ясував, що підпис у договорі позики коштів у Димінського виконаний не Насаликом, а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Натомість відомий бізнесмен відкрив інший судовий фронт – влітку 2017 року подав цивільний позов з вимогою стягнути з Насалика $1,88 млн заборгованості за договором позики і 4,2 млн грн у якості трьох відсотків річних. Наразі цей спір не вирішений, столичний суд призначив комплексну почеркознавчу і технічну експертизи ряду документів.

Петро Димінський. Фото з відкритих джерел

Як відомо, 9 липня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру тодішньому міністру Ігорю Насалику за ст.366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»). За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже $1,25 млн. Мова йде про позику від бізнесмена Петра Димінського.

Після вручення підозри Насалик заявив «Главкому» про свій конфлікт з колишнім власником телеканалу ZIK Петром Димінським.

«Біглий «олігарх» Димінський мстить мені, бо, коли мене призначили міністром, я відмовився призначати його людей на посади в системі ПЕК та вирішувати інші «питання», - сказав ексміністр.

Насалик також повідомив, що звертався із заявою за фактом підробки Димінським договорів позики до Національної поліції, і та порушила кримінальне провадження. В результаті слідчих дій та проведених експертиз було встановлено, що договори є підроблені, додав тодішній високопосадовець.

Сам же бізнесмен перебуває у розшуку МВС, до нього повинен бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч.2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху»). Датою зникнення вказано 11 грудня 2017 року.

18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області сталося ДТП за участю автомобіля Петра Димінського. Внаслідок автопригоди загинула водій іншої автівки. Брат загиблої стверджував, за кермом був саме Димінський, хоча вину на себе бере охоронець бізнесмена, якому було висунуто підозру. За декілька днів після аварії Димінський покинув Україну на приватному літаку.