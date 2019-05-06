Індія хоче скопіювати британський авіаносець Queen Elizabeth



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Делі мають намір створити новий авіаносець за британськими кресленнями до 2022 року

Індія почала переговори із урядом Великої Британії щодо можливості створення копії британського авіаносця класу Queen Elizabeth. Про це пише ресурс Global Security.

Мова йде про купівлю детальних планів конструкції 65000-тонного корабля, який могли б створити під назвою INS Vishal.

Делегація Індії вже відвідувала судноверф в Шотландії, де був створений авіаносець HMS Queen Elizabeth і де зараз завершується обладнання іншого корабля цього класу HMS Price of Wales.

Факт початку індійсько-британських переговорів підтвердили і в компанії BAE, яка є власником креслень. Міністр британських оборонних закупівель Стюарт Ендрю відмовився повідомити деталі переговорів із індійською стороною.

На сьогодні Нью-Делі володіє модернізованим радянським авіаносцем INS Vikramaditya і продовжує будівництво власного авіаносця INS Vikrant.