Інформаційний фронт на сході (трансляція прес-конференції)
- Сьогодні, 12:14
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Світлина з фейсбук сторінки Анни Домбровської
Російська журналістка і волонтерка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення
Сьогодні, 5 грудня, о 12:15 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційний фронт на сході».
Запрошені гості:
Анна Домбровська, російська журналістка, волонтерка, яка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення, які видання розвести і скільки населених пунктів їй вдається охопити, про потребу в мешканців в проукраїнському інформаційному забезпеченні.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: