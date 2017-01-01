Інформаційний фронт на сході (трансляція прес-конференції)

Російська журналістка і волонтерка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення

Сьогодні, 5 грудня, о 12:15 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційний фронт на сході». Запрошені гості: Анна Домбровська, російська журналістка, волонтерка, яка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення, які видання розвести і скільки