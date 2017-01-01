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    Інформаційний фронт на сході (трансляція прес-конференції)

    Російська журналістка і волонтерка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення
    Сьогодні, 5 грудня, о 12:15 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційний фронт на сході». Запрошені гості: Анна Домбровська, російська журналістка, волонтерка, яка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення, які видання розвести і скільки
    • Сьогодні, 12:14
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    <span>Світлина з фейсбук сторінки Анни Домбровської</span>
    Світлина з фейсбук сторінки Анни Домбровської

    Російська журналістка і волонтерка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення

    Сьогодні, 5 грудня, о 12:15 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційний фронт на сході».

    Запрошені гості:

    Анна Домбровська, російська журналістка, волонтерка, яка розповідатиме про ситуацію на прифронтових територіях щодо інформаційного забезпечення, які видання розвести і скільки населених пунктів їй вдається охопити, про потребу в мешканців в проукраїнському інформаційному забезпеченні.
    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

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