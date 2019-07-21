Instagram почне попереджати про видалення акаунта



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Користувач зможе оскаржити рішення соцмережі в повідомленні

Instagram почне попереджати користувача про те, що збирається забанити його акаунт і розповість про причини можливого видалення сторінки.

Про це компанія повідомила в своєму блозі.

Проте користувач зможе оскаржити рішення адміністрації соцмережі.

Соцмережа почне відправляти користувачам повідомлення зі списком публікацій, коментарів та історій, які видалила за порушення правил.

Адміністрація також повідомить про причини видалення контенту.

Користувач зможе оскаржити рішення соцмережі в повідомленні. Спочатку така процедура буде доступна для віддалених публікацій із порнографією, переслідуванням і цькуванням, ворожими висловлюваннями і продажем наркотиків. У найближчі місяці Instagram розширить цей список.

Якщо публікацію видалили помилково, то адміністрація відновить пост і видалить запис про порушення з історії акаунта.

Зараз соцмережа видаляє акаунти за певний відсоток незаконного контенту. Тепер компанія також почне блокувати сторінки, які порушують правила протягом певного періоду часу. Компанія відзначає, що зміни допоможуть їм швидше знаходити і видаляти облікові записи, які кілька разів порушили правила.