Іран погрожує ударом по силах Сполучених Штатів у Перській затоці



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Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР)

Присутність американських військових у Перській затоці більше не є загрозою для Тегерана, - представник Корпусу вартових ісламської революції

Посилення військової присутності США у Перській затоці було загрозою для Ірану в минулому, але не зараз, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції, натякнувши, що Тегеран готовий дати відсіч Вашингтону.

Присутність американських військових у Перській затоці не є загрозою для Тегерана, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) після того, як Вашингтон вирішив відправити в регіон авіаносець «Авраам Лінкольн» та бомбардувальники. «Авіаносець, що має не менше 40-50 літаків та шість тисяч військових, був для нас серйозною загрозою в минулому, але зараз загрози перетворилися на можливості», - наголосив у неділю, 12 травня, голова підрозділу повітряних сил КВІР Аміралі Хаджизаде, передає агенція ISNA. Він додав, що «якщо (американці) зроблять крок, ми вразимо їх прямо у голову».

Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні. «Командувач Саламі… представив аналіз щодо того, що американці почали психологічну війну, оскільки прибуття та вихід їхніх військових є нормальною справою», - зазначив речник іранського парламенту.

Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани щодо виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном та більш агресивного ставлення до нього ще до того, як обійняв свою посаду. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review від 2017 року під назвою «Як вийти з ядерної угоди з Іраном».

Джерело: Deutsche Welle