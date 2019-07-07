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    Іран відновлює високий рівень збагачення урану

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    <div class="post-item__photo-author">Іран активно розвиває свою ядерну програму</div> - Іран відновлює високий рівень збагачення урану
    Іран активно розвиває свою ядерну програму
    Фото: Tasnim

    Ступінь збагачення урану в Ірані більше не буде обмежуватися цифрою в 3,67 відсотка

    Іран має намір підвищити збагачення урану на 5% з неділі, 7 липня, заявив радник вищого керівника країни Алі Акбар Велаяті, передає Fars.

    За його словами, відповідний крок відповідає інтересам розвитку світової ядерної енергетики.

    Раніше президент Ірану Хасан Роухані завив, що Тегеран має намір відновити збагачення урану вище за рівень у 3,67% із 7 липня. Він також порадив Європі і США повернутися за стіл переговорів. 

    Глава держави запевнив, що Іран буде на 100% дотримуватися умов ядерної угоди, як тільки інші учасники зроблять те ж саме.

    енергетика США Іран ядерна зброя
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