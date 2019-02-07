Ірина Луценко осоромилася з трибуни Ради (відео)



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7 лютого Ірина Луценко святкує день народження Скріншот з відео

Парубій закликав колег зрозуміти Луценко

Представник президента України, дружина генпрокурора Ірина Луценко в четвер, 7 лютого, вилаялася з трибуни Верховної Ради, коли переплутала матеріали доповідей.

Луценко мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, але, вийшовши на трибуну, почала доповідь про спостерігачів від Росії і підготовку втручання у вибори президента.

Коли спікер Ради Андрій Парубій зупинив її, сказавши, що вона доповідає не те, Луценко повернулася до мікрофона і сказала: «Бляяя! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка».

Парубій закликав колег зрозуміти Луценко, бо «всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді».

Після цього Луценко знов вийшла на трибуну і почала доповідь щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.

Як відомо, 7 лютого Ірина Луценко святкує день народження. Їй виповнилося 53 роки.

Джерело: Українська правда