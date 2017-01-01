Ірина Луценко взяла участь у міжнародній кампанії проти гендерно зумовленого насильства

Ірина Луценко долучилась до міжнародної кампанії проти насильства

В Україні стартували заходи в рамках глобальної кампанії UNiTE «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Представник Президента у парламенті Ірина Луценко, разом із головою Харківської ОДА Юлією Світличною, взяла участь у першому заході, повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації. Міжнародну



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Ірина Луценко та Юлія Світлична

Ірина Луценко долучилась до міжнародної кампанії проти насильства

В Україні стартували заходи в рамках глобальної кампанії UNiTE «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Представник Президента у парламенті Ірина Луценко, разом із головою Харківської ОДА Юлією Світличною, взяла участь у першому заході, повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

Міжнародну кампанію «16 днів активізму» започаткувала ООН, закликаючи до глобальних дій, спрямованих на підвищення обізнаності та створення можливостей для обговорення проблем та пошуку рішень у всьому світі. Цього року в Україні акції проходять одночасно у 16 містах.

«Ці 16 днів спрямовані на те, щоб у всьому світі люди порушували питання насильства в родинах, насильства під час війни, збройних конфліктів, насильства економічного, психологічного над жінками та старшим поколінням, над дітьми», - заявила під час акції у Харкові Ірина Луценко.

Вона зазначила, що проблема гендерно обумовленого насильства і домашнього насильства є дуже актуальною для України: «Щороку поліцією фіксується близько 165 тис звернень жінок, які піддалися побоям, приниженням, яких зґвалтували. 3 млн дітей на рік стають свідками насильства в українській сім’ї. 10% з цих дітей є зґвалтованими членами власної сім’ї. 60% жінок, які йдуть з дому та стають безхатченками, - це жінки, які піддалися серйозному домашньому насильству».

Представник Президента у парламенті повідомила, що до розгляду Верховною Радою підготовлені два законопроекти, покликані комплексно боротися з проблемою. «Це закон про запобігання та протидію домашньому насильству – він буде винесений на друге читання до кінця року. Другий закон – той, яким криміналізується домашнє насильство, адже це не тільки зґвалтування чи побиття, це й психологічне насильство, й економічне», - поінформувала Ірина Луценко.

Вона висловила подяку голові Харківської ОДА Юлії Світличній за активну участь у програмі запобігання гендерному насильству. Ірина Луценко підкреслила, що Харківщина стала першим регіоном України, де створено притулок для жертв домашнього насильства, а відтепер є і частиною глобальної кампанії «16 днів активізму».

Під час акції у Харкові традиційним кольором акцій UNiTE – помаранчевим – було підсвічено монумент Незалежності України на площі Конституції, а всі учасники акції розкрили помаранчеві парасольки на знак солідарності.

Як повідомлялось, Ірина Луценко ввійшла в Топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус», посівши другу сходинку рейтингу.