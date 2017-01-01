Ісламісти готували замах на Терезу Мей

Ісламісти мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, де розташована резиденція Мей

У Великобританії спецслужби запобігли замаху на прем'єр-міністра країни Терезу Мей. Про це заявив глава британської служби безпеки (MI5) Ендрю Паркер, повідомляє Sky News. Зазначається, що замах готували ісламісти. За даними поліції, вони мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, де розташована резиденція Мей, і в ході



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Тереза Мей

Ісламісти мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, де розташована резиденція Мей

У Великобританії спецслужби запобігли замаху на прем'єр-міністра країни Терезу Мей.

Про це заявив глава британської служби безпеки (MI5) Ендрю Паркер, повідомляє Sky News.

Зазначається, що замах готували ісламісти.

За даними поліції, вони мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, де розташована резиденція Мей, і в ході утвореного хаосу вбити британського прем'єра.



Також повідомляється, що на минулому тижні були затримані двоє підозрюваних - 20-річний чоловік, що проживає на півночі Лондона, і його 21-річний передбачуваний спільник з південного сходу Бірмінгема. Їм пред'явили звинувачення в підготовці теракту.

Нагадаємо, МВС Франції підготувала секретний прогноз на 7 сторінок, у якому стверджується, що мусульманські терористи у Європі перейдуть до ударів з потенційно величезним збитком і порівняно нескладною організацією.

У п'ятницю, 15 вересня, у східному французькому місті Шалон-сюр-Саон в Бургундії (Франція) чоловік поранив молотком двох жінок.

За словами місцевих чиновників, чоловік під час нападу кричав «Аллаху Акбар».

Як повідомили в місцевій прокуратурі, жінки були доставлені в лікарню, зараз їх здоров'ю нічого не загрожує.

Прокурори розглядають інцидент як можливий терористичний акт, але також не виключають, що у нападника є психічні відхилення.