«Ісламська держава» погрожує нападами на різдвяних ярмарках у Європі
- Вчора, 10:31
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Повідомлення «Скоро у ваші свята» написані англійською, французькою там німецькою мовами
Бойовики «Ісламської держави» погрожують нападами на різдвяних ярмарках у Великій Британії, Франції і Німеччині. У мережі перехопили зображення з відповідними гаслами, що поширювалися серед прибічників угруповання, повідомляє Daily Mail.
Зокрема, бойовики розповсюдили за допомогою месенджера картинку із зображенням фігури в чорному одязі, що стоїть над Санта-Клаусом на тлі Ріджент-стріт в Лондоні.
Повідомлення «Скоро у ваші свята» написані англійською, французькою там німецькою мовами.
Розповсюдили також картинки з Ейфелевою вежею, на передньому плані якої зображена рука зі скривавленим ножем.
Повідомлення і зображення були перехоплені агентством BlackOps Cyber, яке спеціалізується на розвідці в Darknet (сегмент інтернету, до якого неможливо під'єднатися зі звичайного браузера. У мережі сконцентровані спільноти, що займаються торгівлею зброєю, наркотиками, торгівлею людьми та органами).
Джерело: Громадське