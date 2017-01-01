«Ісламська держава» погрожує нападами на різдвяних ярмарках у Європі

Повідомлення «Скоро у ваші свята» написані англійською, французькою там німецькою мовами

Бойовики «Ісламської держави» погрожують нападами на різдвяних ярмарках у Великій Британії, Франції і Німеччині. У мережі перехопили зображення з відповідними гаслами, що поширювалися серед прибічників угруповання, повідомляє Daily Mail. Зокрема, бойовики розповсюдили за допомогою месенджера картинку із зображенням фігури в чорному



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Теракт у Берліні у грудні 2016 року

Повідомлення «Скоро у ваші свята» написані англійською, французькою там німецькою мовами

Бойовики «Ісламської держави» погрожують нападами на різдвяних ярмарках у Великій Британії, Франції і Німеччині. У мережі перехопили зображення з відповідними гаслами, що поширювалися серед прибічників угруповання, повідомляє Daily Mail.

Зокрема, бойовики розповсюдили за допомогою месенджера картинку із зображенням фігури в чорному одязі, що стоїть над Санта-Клаусом на тлі Ріджент-стріт в Лондоні.

Повідомлення «Скоро у ваші свята» написані англійською, французькою там німецькою мовами.

Розповсюдили також картинки з Ейфелевою вежею, на передньому плані якої зображена рука зі скривавленим ножем.

Повідомлення і зображення були перехоплені агентством BlackOps Cyber, яке спеціалізується на розвідці в Darknet (сегмент інтернету, до якого неможливо під'єднатися зі звичайного браузера. У мережі сконцентровані спільноти, що займаються торгівлею зброєю, наркотиками, торгівлею людьми та органами).

Джерело: Громадське