«Ісламська держава» втратила майже всю захоплену територію
Звільнені від окупації близько 7,5 мільйона осіб
Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн чоловік.
Про це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Twitter.
«ІДІЛ втратила майже всю територію, яку вони колись захопили. 7,5 млн осіб були звільнені, ІДІЛ не вдалося повернути собі
Сьогодні, 17:33
Розсилка
Звільнені від окупації близько 7,5 мільйона осіб
Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн чоловік.
Про це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Twitter.
«ІДІЛ втратила майже всю територію, яку вони колись захопили. 7,5 млн осіб були звільнені, ІДІЛ не вдалося повернути собі територію, яку ми звільнили», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, міжнародна коаліція під керівництвом США включає понад 70 країн - більшість членів ЄС, усі 27 членів НАТО та ін. Вона діє проти ІДІЛ в Іраку з дозволу місцевої влади, а в Сирії проводить операції без дозволу офіційного Дамаска.