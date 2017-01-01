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    «Ісламська держава» втратила майже всю захоплену територію

    Звільнені від окупації близько 7,5 мільйона осіб
    Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн чоловік. Про це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Twitter. «ІДІЛ втратила майже всю територію, яку вони колись захопили. 7,5 млн осіб були звільнені, ІДІЛ не вдалося повернути собі
    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка

    Звільнені від окупації близько 7,5 мільйона осіб

    Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн чоловік.

    Про це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Twitter.

    «ІДІЛ втратила майже всю територію, яку вони колись захопили. 7,5 млн осіб були звільнені, ІДІЛ не вдалося повернути собі територію, яку ми звільнили», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, міжнародна коаліція під керівництвом США включає понад 70 країн - більшість членів ЄС, усі 27 членів НАТО та ін. Вона діє проти ІДІЛ в Іраку з дозволу місцевої влади, а в Сирії проводить операції без дозволу офіційного Дамаска.

     

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