«Ісламська держава» втратила майже всю захоплену територію

Звільнені від окупації близько 7,5 мільйона осіб

Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн чоловік. Про це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Twitter. «ІДІЛ втратила майже всю територію, яку вони колись захопили. 7,5 млн осіб були звільнені, ІДІЛ не вдалося повернути собі