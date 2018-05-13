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Внаслідок нападу одна людина загинула, 5 отримали поранення

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за різанину у Парижі 12 травня.

Про це повідомило близьке до терористів інформаційне агентство Amaq, передає Telegram-канал Directorate 4.

У повідомленні йдеться, що нападник був «солдатом ІД, який відгукнувся на заклик атакувати країни, що входять у коаліцію проти ІД».

За останніми даними поліції, внаслідок нападу озброєного ножем чоловіка у центрі Парижа загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, увечері 12 травня у центрі Парижа озброєний ножем чоловік напав на перехожих.

Внаслідок нападу одна людина загинула, нападник був застрелений поліцією. Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих, двоє з них начебто перебували у критичному стані.