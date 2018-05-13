«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за різанину у Парижі
- Сьогодні, 05:59
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Внаслідок нападу одна людина загинула, 5 отримали поранення
Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за різанину у Парижі 12 травня.
Про це повідомило близьке до терористів інформаційне агентство Amaq, передає Telegram-канал Directorate 4.
У повідомленні йдеться, що нападник був «солдатом ІД, який відгукнувся на заклик атакувати країни, що входять у коаліцію проти ІД».
За останніми даними поліції, внаслідок нападу озброєного ножем чоловіка у центрі Парижа загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, увечері 12 травня у центрі Парижа озброєний ножем чоловік напав на перехожих.
Внаслідок нападу одна людина загинула, нападник був застрелений поліцією. Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих, двоє з них начебто перебували у критичному стані.