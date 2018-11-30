  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із тюрми в Індонезії втекли 87 ув'язнених

    • Розсилка
    Із тюрми в Індонезії втекли 87 ув'язнених

    Втеча сталася після того, як 720 засудженим дозволили вийти з камер для здійснення намазу

    Індонезійська поліція розшукує 87 осіб, яким вдалося втекти з в'язниці в місті Банда-Ачех на заході країни. Про це повідомляє агентство Associated Press в п'ятницю, 30 листопада.

    За його інформацією, втеча відбулася після того, як 720 засудженим дозволили вийти з камер для здійснення намазу.

    «Вони нейтралізували охоронців, хоча поранення не були серйозними», - повідомляє AP.

    Зазначається, що всього втекти спробували 113 осіб, з них 26 осіб були затримані, тоді як ще 87 залишаються на свободі.

    Поліція Банда-Ачеха перекрила дороги в місті і продовжує пошуки втікачів.

    дороги втеча поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ