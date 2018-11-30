Із тюрми в Індонезії втекли 87 ув'язнених



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Втеча сталася після того, як 720 засудженим дозволили вийти з камер для здійснення намазу

Індонезійська поліція розшукує 87 осіб, яким вдалося втекти з в'язниці в місті Банда-Ачех на заході країни. Про це повідомляє агентство Associated Press в п'ятницю, 30 листопада.



За його інформацією, втеча відбулася після того, як 720 засудженим дозволили вийти з камер для здійснення намазу.



«Вони нейтралізували охоронців, хоча поранення не були серйозними», - повідомляє AP.



Зазначається, що всього втекти спробували 113 осіб, з них 26 осіб були затримані, тоді як ще 87 залишаються на свободі.



Поліція Банда-Ачеха перекрила дороги в місті і продовжує пошуки втікачів.