Ізраїль продовжить проводити операції проти Ірану в Сирії



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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Представники збройних сил РФ і Ізраїлю проведуть переговори

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в вівторок про те, що Тель-Авів буде і далі наносити удари по іранським силам в Сирії, не зважаючи на рішення РФ посилити протиповітряну оборону Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Глава уряду Ізраїлю повідомив про те, що Сили самооборони країни і далі будуть максимально протидіяти спробам Тегерану укріпитися в Сирії. Відповідну діяльність протягом трьох років прем’єр-міністр Ізраїлю назвав успішною. Хоча при цьому він визнав, що інколи операції не проходили так гладко як би цього хотілося. Самі ж події із збиттям російського Іл-20 Нетаньягу вкотре назвав трагедією.

При цьому Тель-Авів, за його словами, буде і далі тісно координувати свої дії із РФ. Також Нетаньягу повідомив про те, що відповідно до домовленості із президентом РФ робочі групи збройних сил двох країн проведуть в найближчому майбутньому переговори.

Відповідні заяви прем’єр-міністр Ізраїлю зробив до того як вирушив в Нью-Йорк на засідання Генеральної Асамблеї ООН.