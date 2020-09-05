Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони



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Військові в Ізраїлі стежитимуть за виконанням карантинних заходів

500 військовослужбовців ЦАХАЛу відправляться наступного тижня в «червоні» міста

Після рішення уряду Ізраїлю щодо запровадження карантину в «червоних» населених пунктах з високими показниками зараження коронавірусом, армія оборони (ЦАХАЛ) буде задіяна для надання поліції допомоги в забезпеченні порядку, як це відбувалося під час карантину першої хвилі епідемії. 500 військовослужбовців ЦАХАЛу відправляться наступного тижня в «червоні» міста, щоб стежити за виконанням карантинних заходів. Про це стало відомо в п'ятницю, 4 вересня.

Окрім сприяння поліції в забезпеченні порядку, військовослужбовці Служби тилу надаватимуть допомогу жителям карантинних районів, які потребують особливої підтримки. Йдеться про літніх і немічних громадян, яких необхідно забезпечувати продуктами харчування і предметами першої необхідності.

Склад військовослужбовців, які використовуються для епідеміологічних розслідувань, буде поповнено ще однією тисячею людей, які пройдуть найближчим часом спеціальний курс навчання. У проекті епідеміологічних розслідувань від Служби тилу вже працюють 300 досвідчених солдатів-слідчих і ще 400 їх помічників. Роз'яснювальний відділ Служби тилу цього разу буде задіяний лише частково, з акцентом на лікарів.

В цілому Служба тилу використовує для боротьби з коронавірусом близько 2500 своїх резервістів, які надають допомогу солдатам строкової служби. Наступного тижня до них додадуться ще 500 військовослужбовців запасу.

Командувач Службою тилу генерал Урі Гордін каже, що для боротьби з коронавірусом потрібна максимальна співпраця з боку населення. Разом з тим він визнає, що в ситуації, що склалася, домогтися такого співробітництва буде важко, тому що населення втомлюється від носіння масок на спеці, дотримання соціальної дистанції і неможливості зустрічатися з літніми родичами.

Нагадаємо, що на спеціальному засіданні кабінету міністрів Ізраїлю по боротьбі з коронавірусом, яке відбулося 3 вересня, було прийнято рішення ввести карантинний режим в 10 містах з найвищим рівнем зараження коронавірусом. Ще в 20 населених пунктах будуть введені обмеження. Ці заходи набудуть чинності у понеділок, 7 вересня.

Джерело: Вести. Израиль по-русски