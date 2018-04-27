Єфремова до 25 червня залишили за гратами
- 27 Квiтня, 08:56
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Розсилка
На думку суду, Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися і погрожувати свідкам
Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін дії запобіжного заходу екс-депутату від Партії регіонів Олександру Єфремову ще на 2 місяці до 25 червня. Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих на засіданні 26 квітня, передають «Українські Новини».
«Суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід Єфремову О. С. у вигляді утримання під вартою до 24 червня включно», - сказав він.
Таким чином, суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури. На думку суду, Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися і погрожувати свідкам.
На даний момент слідство перебуває на стадії допиту свідків.
Раніше суд продовжив термін утримання під вартою Єфремову до 3 травня.
Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Також його звинувачують в умисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України з метою порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Екс-регіонала звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.