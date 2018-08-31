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    Єльцин попереджав Клінтона, що комуністи хочуть анексувати Крим

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    Білл Клінтон та Борис Єльцин&nbsp; - Єльцин попереджав Клінтона, що комуністи хочуть анексувати Крим
    Білл Клінтон та Борис Єльцин 

    Американці розсекретили стенограму розмови Клінтона з Єльциним

    Екс-президент РФ Борис Єльцин попереджав американського колегу Білла Клінтона, що в разі повернення до влади комуністичної партії існує небезпека розв'язання громадянської війни, скасування кордонів між республіками та анексії Криму.

    Про це йдеться у розсекреченій стенограмі їх розмови, опублікованій у документах президентської бібліотеки імені Білла Клінтона, повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty.

    «Існує кампанія в пресі США, в якій йдеться, що люди не повинні боятися комуністів, що вони хороші, чесні і добрі люди. Я попереджаю не вірити цьому. Більше половини з них фанатики, вони знищують все. Це означатиме громадянську війну. Вони скасують кордони між республіками, вони хочуть повернути Крим, навіть висувають претензії щодо Аляски», - сказав Єльцин.

    У відповідь Клінтон зазначив, що усвідомлює, що в Росії є люди, які прагнуть викликати обурення щодо Заходу, зокрема проти США.

    Як відомо, на президентських виборах в Росії у 1996 році Єльцин здобув другий термін на посаді, перемігши комуніста Геннадія Зюганова.

    31 грудня 1999 року Борис Єльцин оголосив про свою відставку. Того ж дня Володимир Путін як глава уряду став виконувачем обов'язків президента Росії. 26 березня 2000 року він був офіційно обраний на цей пост.

    У 2014 році Росія анексувала український Крим.

     

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