Єльцин попереджав Клінтона, що комуністи хочуть анексувати Крим



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Білл Клінтон та Борис Єльцин

Американці розсекретили стенограму розмови Клінтона з Єльциним

Екс-президент РФ Борис Єльцин попереджав американського колегу Білла Клінтона, що в разі повернення до влади комуністичної партії існує небезпека розв'язання громадянської війни, скасування кордонів між республіками та анексії Криму.

Про це йдеться у розсекреченій стенограмі їх розмови, опублікованій у документах президентської бібліотеки імені Білла Клінтона, повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty.

«Існує кампанія в пресі США, в якій йдеться, що люди не повинні боятися комуністів, що вони хороші, чесні і добрі люди. Я попереджаю не вірити цьому. Більше половини з них фанатики, вони знищують все. Це означатиме громадянську війну. Вони скасують кордони між республіками, вони хочуть повернути Крим, навіть висувають претензії щодо Аляски», - сказав Єльцин.

У відповідь Клінтон зазначив, що усвідомлює, що в Росії є люди, які прагнуть викликати обурення щодо Заходу, зокрема проти США.

Як відомо, на президентських виборах в Росії у 1996 році Єльцин здобув другий термін на посаді, перемігши комуніста Геннадія Зюганова.

31 грудня 1999 року Борис Єльцин оголосив про свою відставку. Того ж дня Володимир Путін як глава уряду став виконувачем обов'язків президента Росії. 26 березня 2000 року він був офіційно обраний на цей пост.

У 2014 році Росія анексувала український Крим.