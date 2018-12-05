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    ЄС провів масові арешти італійських мафіозі

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    ЄС провів масові арешти італійських мафіозі

    Лише в Італії було заарештовано 90 осіб

    Представники ЄС повідомляють про те, що десятки осіб було заарештовано в середу в Нідерландах, ФРН, Італії, Бельгії і в країнах Латинської Америки. Метою операції були представники італійського злочинного угрупування Ндрангета.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Представники поліції Італії і Євроюсту заявили, що заарештовані були причетні до торгівлі кокаїном, відмивання грошей, хабарництва. Євроюст не надав статистики щодо кількості затриманих, в той час як італійська поліція заявляє про 90 заарештованих в рамках масштабної операції.

    Масові арешти відбулися в місті Локрі в італійській провінції Калабрія, де зосереджується керівництво угруповання Ндрангета. Воно є одним із трьох ключових угрупувань італійської мафії поряд із Коза Ностра на Сицилії і Каморра в Неаполі.

    У вівторок італійська поліція проводила арешти керівництва сицилійської мафії. Всього було затримано 46 осіб.

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