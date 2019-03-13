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    ЄС втричі збільшив «чорний список» офшорів

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    ЄС втричі збільшив «чорний список» офшорів

    Країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС

    Євросоюз втричі розширив перелік офшорних юрисдикцій, які не співпрацюють з європейськими податковими органами — до 15 країни.

    Так, до «чорного списку» країн включили Барбадос, Об’єднані Арабські Емірати, Маршалові острови, а також Арубу, Беліз, Бермуди, Фіджі, Оман, Вануату та Домінікану. Крім цього, у переліку знаходяться ще 5 країн: Американське Самоа, Гуам, Самоа, Трінідад і Тобаґо та Американські Вірґінські острови.

    Зазначається, що країни, які потрапили до переліку, матимуть більше перешкод під час розрахунку та торгівлі з країнами ЄС, зокрема до них буде застосовуватись більш жорсткий контроль. Це створить незручності як для мешканців цих країн, так і для компаній, які там зареєстровані.

    «Чорний список» ЄС створили наприкінці 2017 року. Країни до нього вносять за результатами перевірки податкового законодавства та у тому разі, якщо уряди цих країн відмовляються співпрацювати з ЄС та розкривати інформацію про своїх громадян.

    Раніше повідомлялось, що Євросоюз виключив Палау з переліку офшорних зон.

    У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови

    Нагадаємо, 13 березня ЄС виключив Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсію з офіційного переліку офшорів.

    офшорний скандал ЄС ГУАМ
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