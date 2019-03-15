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    ЄС запровадив санкції проти восьми росіян через захоплення українських кораблів

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    ЄС запровадив санкції проти восьми росіян через захоплення українських кораблів

    Прізвища росіян додано до вже наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених Євросоюзом у березні 2014 року

    Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

    Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

    Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 14 березня.

    У санкційний перелік включили наступні прізвища: Сергєй Станкевич – голова прикордонного директорату ФСБ РФ у Криму, який відповідав за дії російських кораблів під час агресії проти українських суден; Андрей Шеін, заступник голови прикордонного директорату-голова морського підрозділу ФСБ РФ у Криму; Алексєй Саляєв, командувач одного з суден, яке брало активну участь в агресії в районі Керченської протоки; Андрей Шипіцин, командир патрульного човна "Изумруд", що брав участь в інциденті; Алексєй Шатохін, голова Керченського контрольного пункту ФСБ РФ; Руслан Ромашкін, відповідальний за координацію дій під час агресії в районі Керченської протоки;Сергєй Щербаков, командир протисубмаринного човна «Суздалец», що брало участь в інциденті; Александр Дворніков, командувач Південного військового округу РФ.

    Прізвища росіян додано до вже наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених Євросоюзом у березні 2014 року за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня.

    Санкції проти восьми росіян, як і проти всіх, хто фігурує в цьому списку, запроваджено у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До сьогодні в списку перебували 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких спливає 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.

    Як повідомлялося, 6 березня Комітет постійних представників Євросоюзу ухвалив рішення про застосування «азовського пакету» санкцій проти РФ за акт збройної агресії щодо українських моряків і кораблів у Чорному морі та в районі Керченської протоки.

     

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