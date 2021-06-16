ЄС затвердив санкції проти режиму Лукашенка

Очікується, що рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 21 червня і, відповідно, набуде чинності

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську. Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня», – написав Джозвяк.

Очікується, що рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 21 червня і, відповідно, набуде чинності.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій радив запровадити черговий пакет санкцій

Європейський союз планує погодити нові санкції проти Білорусі в середу 16 червня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

Загалом у санкційному переліку ЄС наразі 84 людини, яким заборонений в’їзд до країн блоку. До списку входить сам Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, голова білоруської Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, очільник КДБ Іван Тертель, голова Слідчого комітету Іван Наскевич, генеральний прокурор Андрій Швед та інші силовики, а також судді і очільники виборчих комісій.