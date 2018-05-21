ЄСПЛ зареєстрував скаргу на блокування Telegram в Росії

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14 травня ЄСПЛ зареєстрував скаргу Telegram на штраф в 800 тисяч рублів, який на месенджер наклали за відмову надати ФСБ ключі дешифрування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував скаргу на блокування месенджера Telegram на території Росії. Про це повідомляється у базі даних суду.

Про те, що ЄСПЛ прийняв скаргу, в своєму телеграм-каналі написав глава міжнародної правозахисної організації «Агора», яка представляє інтереси Telegram в суді.

14 травня ЄСПЛ зареєстрував скаргу Telegram на штраф в 800 тисяч рублів, який на месенджер наклали за відмову надати ФСБ ключі дешифрування для доступу до листування користувачів.

Роскомнадзор почав блокувати Telegram в середині квітня після відповідного рішення Таганського районного суду. Приводом послужила відмова месенджера надати ФСБ ключі шифрування листування користувачів. Засновник месенджера Павло Дуров назвав цю вимогу нездійсненною і такою, що порушує право на таємницю листування.