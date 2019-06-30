ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити трьом компаніям 512 тис. євро за скасування ліцензій на азартні ігри



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Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році

Україна має виплатити компенсацію компаніям протягом трьох місяців

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити трьом заявникам сумарно 512,9 тисяч євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри у зв'язку зі набуттям чинності закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це повідомила в Facebook Державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

«Рішенням Європейського суду з прав людини від 27 червня 2019 року частково задоволено скарги двох українських компаній та одного українського громадянина. Так, визнано порушення стосовно Станько Наталії Іванівни з приводу призупинення розпорядженням Міністерства фінансів від 8 травня 2009 року дїї ліцензії на азартні ігри до 7 червня 2009 року та визнано порушенням скасування багаторічних ліцензій всіх заявників - Станько Наталії Іванівни, ТОВ «Світ розваг» (м. Харків), ПП «Ігро-БЕТ» (м. Львів) у зв’язку з набранням чинності 15 травня 2009 року закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», - повідомила вона.

«Заявники стверджують, що скасування ліцензій є втручанням в їхнє право на мирне користування їхніми правами володіння. Як зазначено у рішенні суду, закон, за яким було отримано ліцензії, не містив жодних положень про їх відкликання у разі заборони раніше законної ліцензованої діяльності та не передбачалось тимчасового «призупинення» (зупинення) ліцензій», - додала вона.

«Відповідно до рішення суду держава-відповідач має виплатити заявникам протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним, такі суми, які будуть конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, що застосовується на дату розрахунку:

(i) 300 000 євро для першого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(ii) 58 500 євро для другого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто, за матеріальну шкоду;

(ііі) 135 000 євро третій заявниці, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(iv) 17 000 євро першому заявнику, 2 200 євро другому заявникові, і 214 євро третьому заявникові, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників у відношенні судових витрат», - повідомила Загребельська.

Вона також пояснила, з чого складаються складаються ці 0,5 млн.€:

1. Відшкодування матеріальної шкоди, яке складається з:

- відшкодування пропорційної частини ліцензійних зборів, яка охоплює період, протягом якого заявники не могли займатись гральним бізнесом через Закон про заборону;

- відшкодування першому заявнику витрат на обладнання та програмне забезпечення, призначене для проведення виключно азартних ігор через те, що витрати були накладені державою, як вартість ведення законного грального бізнесу, що пізніше сама держава вирішила заборонити.

У відшкодуванні втраченого прибутку, інфляційних витрат та моральної шкоди трьом заявникам було відмовлено.

В підсумку суд постановив присудити

заявникам наступні суми відшкодування матеріальної шкоди:

(i) 300 000 євро першому заявнику;

(ii) 58 500 євро другому заявнику;

(iii) 135 000 євро третій заявниці.

2. Відшкодування судових витрат.

Згідно з прецедентною практикою ЄСПЛ, заявники мають право на

відшкодування судових витрат тільки в тій мірі, в якій було доведено, що вони були фактично і обов'язково понесені та є обґрунтованими.

У даній справі ЄСПЛ присудив наступні суми, що покривають судові витрати:

(i) 17 000 євро першому заявнику;

(ii) 2200 євро другому заявнику;

(iii) 214 євро для третього заявника.

3. Процентна ставка за прострочення виконання.

Суд встановив процентну ставку за прострочення, що базується на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, з додаванням трьох відсотків.