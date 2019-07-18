Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon



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Причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність незалежних торговців

Єврокомісія почала формальну розслідування, метою якого використання компанією Amazon доступу до бази даних незалежних торгових представників, здійснюють продажу на її платформі.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність на цій платформі з участю незалежних торговців. На підставі попередньої інформації, якою володіє Єврокомісії, Amazon може використовувати у власних інтересах чутливу конкурентну інформацію про торговців, про продукцію, яку вони пропонують, про обсягах і умовах продажу на ринковому місці і тому подібне.

«Європейські споживачі все більше роблять покупки онлайн. Електронна комерція призвела до зростання конкуренції між торговцями і запропонувала більше вибору за найкращою ціною. Ми повинні переконатися, що великі онлайн платформи не знищують ці переваги з-за неконкурентною поведінку«, - заявила Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестайгер.

За її словами, вона прийняла рішення уважно розглянути ділову практику Amazon, зокрема, у контексті подвійної ролі цієї платформи як ринкового місця і торговця, щоб оцінити відповідність такої ролі правилам конкуренції в ЄС.

Як наголошується в повідомленні, Єврокомісія буде проводити поглиблене розслідування з наданням пріоритету.