Європарламент очолив італієць Девід-Марія Сассолі



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Девід-Марія Сассолі став новим главою Європарламенту

Сассолі підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334

Новим головою Європарламенту обрано італійського депутата Давіда-Марію Сассолі.

У другому раунді голосування Сассолі, який представляє групу «Прогресивний альянс соціалістів і демократів», підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334. В першому раунді для перемоги йому не вистачило 7 голосів.

Для обрання на посаду кандидат повинен був набрати 50%+1 голос. Голосування відбувалося бюлетенями за таємною процедурою. Друге місце посів чех Ян Заграділ від фракції «Європейські консерватори і реформісти» — 160 голосів.

Представниця ФРН Ска Келлер від фракції «Зелені — Європейський вільний альянс» набрала 119 голосів, іспанку Сіру Рего від лівої політичної групи «Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі» підтримали 43 євродепутати.

Загальна кількість зареєстрованих бюлетенів становила 667.

Джерело: УНН