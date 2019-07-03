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    Європарламент очолив італієць Девід-Марія Сассолі

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    Девід-Марія Сассолі став новим главою Європарламенту&nbsp; - Європарламент очолив італієць Девід-Марія Сассолі
    Девід-Марія Сассолі став новим главою Європарламенту 

    Сассолі підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334

    Новим головою Європарламенту обрано італійського депутата Давіда-Марію Сассолі.

    У другому раунді голосування Сассолі, який представляє групу «Прогресивний альянс соціалістів і демократів», підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334. В першому раунді для перемоги йому не вистачило 7 голосів.

    Для обрання на посаду кандидат повинен був набрати 50%+1 голос. Голосування відбувалося бюлетенями за таємною процедурою. Друге місце посів чех Ян Заграділ від фракції «Європейські консерватори і реформісти» — 160 голосів.

    Представниця ФРН Ска Келлер від фракції «Зелені — Європейський вільний альянс» набрала 119 голосів, іспанку Сіру Рего від лівої політичної групи «Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі» підтримали 43 євродепутати.

    Загальна кількість зареєстрованих бюлетенів становила 667.

     

    Джерело: УНН

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