Європарламент посилив норми викиду CO2 для автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року

27 березня Європейський парламент схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з новими правилами, з 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року. Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинен бути знижений на 31%.

Проміжною метою для обох груп транспортних засобів виступає скорочення викидів на 15% до 2025 року. Норми є середнім показником викидів всіх проданих нових моделей від одного автовиробника.

До такого компромісного рішення в грудні 2018 року прийшли представники Європейської комісії, Європейського парламенту, а також країн - учасниць Європейського союзу.

Слідом за Європарламентом ці правила повинен схвалити ще Європейська Рада.

Встановлена межа є компромісом. Країни Євросоюзу закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35 відсотків, а Європарламент виступав за їх 40-процентне зниження.