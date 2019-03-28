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    Європарламент посилив норми викиду CO2 для автомобілів

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    Європарламент посилив норми викиду CO2 для автомобілів

    З 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року

    27 березня Європейський парламент схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі.

    Про це повідомляє  Deutsche Welle.

    Згідно з новими правилами, з 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року. Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинен бути знижений на 31%.

    Проміжною метою для обох груп транспортних засобів виступає скорочення викидів на 15% до 2025 року. Норми є середнім показником викидів всіх проданих нових моделей від одного автовиробника.

    До такого компромісного рішення в грудні 2018 року прийшли представники Європейської комісії, Європейського парламенту, а також країн - учасниць Європейського союзу.

    Слідом за Європарламентом ці правила повинен схвалити ще Європейська Рада.

    Встановлена межа є компромісом. Країни Євросоюзу закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35 відсотків, а Європарламент виступав за їх 40-процентне зниження.

    Європарламент
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