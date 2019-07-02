Європейці поки не будуть задіювати механізм вирішення протиріч по угоді 2015 року із Іраном



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Країни ЄС хотіли б провести іще одну зустріч по іранській ядерній угоді із представниками Ірану, РФ і КНР

Два європейських дипломати повідомили інформаційному агентству Reuters про те, що поки що Велика Британія, Франція і ФРН не будуть задіювати механізм вирішення протиріч, який був закладений в угоду 2015 року по іранській ядерній програмі.

Країни ЄС на даний момент хочуть зосередитися на деескалації кризи – перш за все переконати Іран повернутися до виконання угоди. Як наслідок, великі європейські країни хотіли б виграти більше часу для діалогу. Європейці в тому числі хотіли б провести зустріч представників ФРН, Франції, Великої Британії, КНР, РФ і Ірану перед тим, як приймати рішення, як вести себе далі на фоні того, що іранські запаси низькозбагаченого урану (3,67%) вчора перевищили показник в 300 кг.

Окремо 2 липня президент Франції Еманнуель Макрон закликав Іран повернутися до виконання положень угоди 2015 року. За його словами, ціллю Парижу на найближче майбутнє є забезпечення виконання Тегераном відповідної угоди по ядерній програмі. Відповідні заяви Макрон зробив після переговорів по телефону із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Іран перевищив дозволений ядерною угодою 2015 року ліміт запасів урану.