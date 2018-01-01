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    Європейські депутати прийняли резолюцію про літній час

    У документі, який підтримали депутати, прямо не вимагається від Єврокомісії скасувати перехід на літній час
    Європарламент пропонує Єврокомісії вийти з пропозиціями щодо необхідності переходу двічі на рік на літній та зимовий час. Відповідну резолюцію проголосував у четвер Європарламент, повідомляє Укрінформ. У документі, який підтримали депутати, прямо не вимагається від Єврокомісії скасувати перехід на літній час (DST). Натомість керівній
    • Сьогодні, 14:05
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    У документі, який підтримали депутати, прямо не вимагається від Єврокомісії скасувати перехід на літній час

    Європарламент пропонує Єврокомісії вийти з пропозиціями щодо необхідності переходу двічі на рік на літній та зимовий час.

    Відповідну резолюцію проголосував у четвер Європарламент, повідомляє Укрінформ.

    У документі, який підтримали депутати, прямо не вимагається від Єврокомісії скасувати перехід на літній час (DST). Натомість керівній інституції ЄС пропонується вийти з пропозиціями з цієї проблеми.

    У Європарламенті аргументують таку позицію «громадянською ініціативою», яка висловлює занепокоєння відносно зміни двічі на рік часу.

    Також автори резолюції посилаються на висновки дослідницької служби Європарламенту, яка підтвердила існування негативних наслідків для здоров'я людей від режиму переходу на літній та зимовий час упродовж року.

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