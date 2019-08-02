Європейські компанії закачали в українські сховища 1,4 млрд кубів газу



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У підземних сховищах знаходиться понад 4 млрд куб м газу, що належить компаніям, які не входять у групу Нафтогаз

Послугою зберігання природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) користується 31 міжнародна компанія. Вони зберігають у режимі митного складу 1,4 млрд кубометрів газу. Про це напередодні повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі маємо контракти з 31 міжнародною компанією на зберігання газу в українських ПСГ. Вони закачали в наші сховища і зберігають там в режимі митного складу вже 1,4 млрд куб. м газу - ця цифра значно перевищує наші очікування», - написав він.

Коболєв вважає, що використання українських ПСГ стане ще більш привабливим після запуску України послуги «транспортування на короткі дистанції».

«Ще один критичний чинник, від якого буде залежати майбутнє наших сховищ, - проведення анбандлінгу з правильної моделі. Після його завершення українськими ПСГ має керувати професійний і надійний оператор, який користується довірою в учасників ринку», - підкреслив глава НАК.

В цілому, за його даними, наразі в ПСГ знаходиться понад 4 млрд куб м газу, що належить компаніям, які не входять у групу Нафтогаз.