Кабмін оприлюднив порядок виплат звільненим з полону

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Звільнені з полону українці

Звільнені з полону повинні звернутися з заявою до свого місцевого органу з питань соціального захисту не пізніше ніж за шість місяців після звільнення з полону

За місяць до завершення терміну виплат звільненим з полону одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень, уряд оприлюднив порядок звернення щодо отримання цієї виплати.

Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

Згідно опублікованої інформації, звільнені з полону повинні звернутися з заявою до свого місцевого органу з питань соціального захисту не пізніше ніж за шість місяців після звільнення з полону.

Також повідомляється, що до заяви повинна додаватись копії документу, що посвідчує особу та присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Раніше у МінТОТі заявили, що виплата грошової допомоги для звільнених з полону на Донбасі розпочнеться тоді, коли прем’єр Володимир Гройсман підпише порядок надання цих виплат.

27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Це перший за два роки та найбільший обмін. Гройсман тоді заявив, що уряд виплатить кошти звільненим з полону після перевірки щодо них.