Кабмін затвердив порядок покарання урядовців

Дисциплінарне провадження порушується за дорученням глави уряду та здійснюється дисциплінарною комісією

Уряд затвердив порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно членів Кабінету міністрів України та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. Про це повідомила прес-служба Кабміну, оприлюднивши постанову уряду від 27 грудня 2017



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Засідання Кабінету міністрів

Дисциплінарне провадження порушується за дорученням глави уряду та здійснюється дисциплінарною комісією

Уряд затвердив порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно членів Кабінету міністрів України та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. Про це повідомила прес-служба Кабміну, оприлюднивши постанову уряду від 27 грудня 2017 року.

Рішення врегульовує на законодавчому рівні притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на яких не поширюється дія законодавства про державну службу.

«Прийняття Порядку дозволить навести лад у системі урядування та надати механізм дієвого контролю з боку прем’єр-міністра за дисципліною», - зазначається у повідомленні Кабміну.

У документі зазначається, що дисциплінарне провадження порушується за дорученням глави уряду та здійснюється дисциплінарною комісією. Рішення комісії оформлюються протоколами.

Дисциплінарна комісія за результатами дисциплінарного провадження надає пропозиції прем’єр-міністру України. Після цього Кабінет міністрів повинен ухвалити рішення про застосування відповідного дисциплінарного стягнення або звернення до суб’єкта призначення про застосування дисциплінарного стягнення до керівника органу виконавчої влади, стосовно якого здійснювалося дисциплінарне провадження.