Канада почала головування у G7

Саміт лідерів G7 відбудеться 8-9 червня в регіоні Шарлєвуа, в Квебеці

Канада з 1 січня почала головувати у Великій сімці промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія). Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Канади. «Як головуюча країна в G7 Канада проведе саміт лідерів Великої сімки 8-9 червня в регіоні Шарлєвуа (Квебек). Розташований між



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Саміт лідерів G7 відбудеться 8-9 червня в регіоні Шарлєвуа, в Квебеці

Канада з 1 січня почала головувати у Великій сімці промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія). Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Канади.

«Як головуюча країна в G7 Канада проведе саміт лідерів Великої сімки 8-9 червня в регіоні Шарлєвуа (Квебек). Розташований між Лаврентійськими горами та річкою Святого Лаврентія регіон Шарлєвуа - відкритий, широкий та гостинний, і є ідеальним місцем для позитивних і продуктивних дискусій з питань, які мають значення для Канади, Великої сімки та світу», - йдеться у повідомленні.

Головування до Канади перейшло від Італії. 31 грудня Канада привітала Італію із завершенням головування у Великій сімці.

«Вітання Італії за успішне головування у G7», - йдеться у мікроблозі Twitter канадського головування.

Як відомо, країна, яка головує у G7, змінюється кожного календарного року.

В 2014 році в рамках G7 була створена Група підтримки України. Її створили за ініціативи президента Європейської комісії у відповідь на призначення реформаторського уряду після драматичних подій на Майдані. 21 грудня 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Україна очікує від головування Канади у Великій сімці в 2018 році збільшення тиску на Російську Федерацію та прийняття рішення про можливість постачання зброї Україні. Своєю чергою міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголосила, що питання України буде важливим під час головування Канади у «Великій сімці» в 2018 році.

