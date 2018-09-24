Канадські військові провели ротацію в Україні



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Підполковник Фрейзер Олд передав повноваження операцією Unifier підполковнику П’єру Леру

Операція Unifier - це місія Канадських збройних сил (CAF) для підтримки сил безпеки в Україні

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні відбулась урочиста церемонія передачі повноважень операції Unifier.

Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

«Урочиста церемонія передачі повноважень операції Unifier відбулась у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, заступник командувача Об’єднаного командування з операцій Канади генерал-майор Уільям Сеймор, почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька-Юсипович, начальник Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України генерал-майор Володимир Гордійчук та інші високоповажні гості»,- йдеться у повідомленні.

Підполковник Фрейзер Олд передав повноваження операцією Unifier підполковнику П’єру Леру. Разом із генерал-майором Уільямом Сеймуром вони закріпили цей факт своїми підписами у відповідних протоколах.Це вже шоста ротація канадського контингенту військової місії операції Unifier. Від початку роботи місії за допомогою фахівців Канади пройшли вишкіл понад 5 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

Окрім того, за сприяння розвитку міжнародного військового співробітництва між Збройними Силами України і Збройними Силами Канади та з нагоди чергової ротації військовослужбовців Збройних Сил Канади в межах операції Unifier чотирьом військовослужбовцям Канади оголосили подяку голови облдержадміністрації.

Операція Unifier - це місія Канадських збройних сил (CAF) для підтримки сил безпеки в Україні.