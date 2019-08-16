Капіталізація 100 провідних компаній світу складає $21 трлн



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В десятку найдорожчих компаній входять представники ІТ-сектору і онлайн-торгівлі

Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) представила традиційний рейтинг 100 ключових компаній світу. Так, капіталізація компаній за період із квітня 2018 року по березень 2019 року зросла до рекордних 21 трлн. доларів. Про це пише ресурс РБК.

При цьому темпи росту капіталізації за даний період зменшилися до показника в 5% на противагу показнику в 15% за рік до того. Головний ріст забезпечували американські корпорації – в той же час вартість корпорацій КНР і ЄС росла повільніше чим за рік до цього.

В десятку найдорожчих компаній входять представники ІТ-сектору і онлайн-торгівлі – в трійці компанії Microsoft, Apple та Amazon.

54 компанії в рейтингу PwC представляють американські корпорації, капіталізація яких складає 63% від загальної капіталізації 100 ключових корпорацій.

На другому місці за кількістю - це компанії із КНР, а замикають трійку в рейтингу PwC компанії із ЄС. Також в рейтинг ТОП-100 компаній світу потрапили компанії з Індії і Саудівської Аравії.