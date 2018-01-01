«Картковий будиночок» почали знімати без Кевіна Спейсі

Президента Андервуда більше не буде у серіалі

Зйомки культового американського серіалу «Картковий будиночок» поновилися без актора Кевіна Спейсі, якого викрили в сексуальних домаганнях до чоловіків. Про це повідомляє видання Variety. Наразі триває робота над шостим, фінальним сезоном, який буде складатися з восьми серій.У серіалі знімаються Робін Райт, Майкл Келлі, Джейн Аткінсон,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кевін Спейсі

Президента Андервуда більше не буде у серіалі

Зйомки культового американського серіалу «Картковий будиночок» поновилися без актора Кевіна Спейсі, якого викрили в сексуальних домаганнях до чоловіків. Про це повідомляє видання Variety.

Наразі триває робота над шостим, фінальним сезоном, який буде складатися з восьми серій.

У серіалі знімаються Робін Райт, Майкл Келлі, Джейн Аткінсон, Патріша Кларксон.

До них також приєдналися Дайан Лейн і Грег Кіннір. Обидва актора — номінанти премії «Оскар».

Нагадаємо, в жовтні актор Ентоні Рэпп звинуватив Спейсі в домаганнях, що нібито сталися 30 років тому. Зірка «Карткового будиночка» у відповідь опублікував у Twitter офіційні вибачення, зізнався, що не пам'ятає про інцидент, і зробив камінг-аут як гомосексуал. Після цього актор потрапив під шквал критики і невдоволення людей в соцмережах, які розцінили його вчинок як спробу нещирого виправдання з метою відвернути увагу від звинувачень Реппа.

Після цього відразу кілька чоловіків заявили, що Спейсі в різний час домагався їх. Також дев'ять членів знімальної групи серіалу «Картковий будиночок» звинуватили актора в сексуальних домаганнях.

У шостому сезоні головною дійовою особою серіалу зробити можуть зробити Клер Андервуд у виконанні Робін Райт.

Хвиля викриттів та звинувачень щодо сексуальних домагань здійнялася в кіноіндустрії після скандалу навколо продюсера Харві Вайнштейна.